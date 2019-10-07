Haberler » Ekonomi » Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,89 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,56 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,47 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" oldu.

07.10.2019 14:00En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,89 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,56 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,47 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 8 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,055756-0,89
QNB Finans Portföy Altın BYF24,721623-0,56
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,008614-0,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,046510-0,18
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF547,908867-0,17
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035752-0,07
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022221-0,06
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025771-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Albaraka, Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:30 Unilever'den plastik ambalaj kullanımını 100 bin ton azaltma taahhüdü
17:24 Serbest piyasada altın fiyatları
17:11 Başkan Fındıkoğlu, İstanbul'da Ekonomi Zirvesine katıldı
17:10 Kapalıçarşı'da altın
17:00 Küresel veri panoraması
16:58 Karacabey defneyi işleyen şehir olacak
16:57 Çinli iş adamı Maraş dondurmasını tattı, 3 bin şube müjdesi verdi