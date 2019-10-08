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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,63 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,49 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

08.10.2019 14:49En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,63 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,49 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052116-1,63
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,102725-1,49
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,045938-1,23
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)55,323669-1,16
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,815230-1,08
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,134688-1,05
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,490324-0,90
Tacirler Portföy Değ. Fon1,509263-0,88
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,059683-0,87
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,151234-0,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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