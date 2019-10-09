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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

09.10.2019 14:30En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,77 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,60 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,045036-1,96
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,545930-1,77
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,058726-1,60
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,460676-1,58
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)54,488455-1,51
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043762-1,47
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,800705-1,44
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,393755-1,41
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,054431-1,39
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,689409-1,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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