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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,86 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,82 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

10.10.2019 14:24En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,86 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,82 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,76 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,050052-2,86
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,043766-2,82
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,022550-2,76
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,099163-2,60
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,950221-2,54
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,050864-2,41
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF35,869452-2,38
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,019196-2,31
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,075587-2,28
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,042779-2,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TEM Otoyolu, Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

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