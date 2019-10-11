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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,44 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,42 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

11.10.2019 14:14En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,44 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,42 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,637471-1,75
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,489651-1,44
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,936709-1,42
QNB Finans Portföy Altın BYF25,217185-1,26
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,042255-1,22
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,367321-1,21
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,719118-1,21
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)8,417789-1,11
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,006682-1,10
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,129254-1,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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