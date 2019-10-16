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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,10 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,62 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

16.10.2019 14:28En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,10 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,62 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,40 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,644474-2,10
QNB Finans Portföy Altın BYF25,124108-1,62
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014242-1,40
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,064781-0,92
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF567,032250-0,81
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036871-0,79
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,534116-0,79
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,041878-0,77
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,055030-0,77
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,380889-0,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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