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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,13 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,89 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,65 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

17.10.2019 14:26En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,13 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,89 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,65 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,021896-2,13
Tacirler Portföy Değ. Fon1,405552-1,89
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,301684-1,65
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,040550-1,37
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,192519-1,35
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,098228-1,34
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF33,675779-1,33
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,090539-1,29
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,139008-1,23
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,051664-1,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

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