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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,34 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

18.10.2019 14:31En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,34 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022167-0,34
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF564,610689-0,34
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,037312-0,34
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,018804-0,31
Tacirler Portföy Değ. Fon1,401208-0,31
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,064483-0,24
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022888-0,24
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,343621-0,23
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,041651-0,23
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,074594-0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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