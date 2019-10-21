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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,48 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,81 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

21.10.2019 14:34En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,48 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,81 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,036015-3,48
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,114017-2,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,063649-2,56
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076280-2,54
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014114-2,51
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073977-2,39
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,026082-2,37
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,413602-2,14
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057148-1,99
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023545-1,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

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