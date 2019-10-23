Haberler » Ekonomi » En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,66 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,62 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

23.10.2019 14:56En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,66 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,62 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,520764-1,66
QNB Finans Portföy Altın BYF24,955237-0,62
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,076467-0,50
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,883830-0,49
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)61,672070-0,43
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,036544-0,42
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF561,350036-0,32
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026032-0,19
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,017645-0,05
Qinvest Portföy Değ. Fon0,055032-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:26 Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula vefat etti
16:24 "Tüm yurtta Ar-Ge ve inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım"
16:24 URTEB, Rekabet Merkezi için üniversiteden destek istedi
16:10 Adana Ticaret Borsası
16:07 Yöresel Ürünler Fuarı açıldı
16:04 İzmirli çocuk piyanistin başarısı
16:02 Hepsiburada, operasyon merkezinde Masterchef Türkiye'yi ağırladı
23.10.2019 16:27:20