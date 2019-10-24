En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076084 -1,33 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,421869 -1,31 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,529516 -1,22 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036305 -1,10 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021840 -1,03 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030836 -1,01 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042043 -1,01 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036179 -1,00 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,015241 -0,91 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057299 -0,91

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,33 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,31 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,22 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)