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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,33 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,31 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,22 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

24.10.2019 14:50En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,33 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,31 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,22 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076084-1,33
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,421869-1,31
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF554,529516-1,22
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036305-1,10
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021840-1,03
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030836-1,01
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,042043-1,01
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,036179-1,00
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,015241-0,91
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057299-0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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