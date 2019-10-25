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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,67 ile "İş Portföy Altın Fonu", yüzde 0,58 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,56 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

25.10.2019 14:40En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,67 ile "İş Portföy Altın Fonu", yüzde 0,58 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,56 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Altın Fonu0,030694-0,67
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037557-0,58
TEB Portföy Altın Fonu0,066815-0,56
Deniz Port. Altın Fonu0,034358-0,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039386-0,55
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,027293-0,55
Garanti Portföy Altın Fonu0,077532-0,54
Ak Portföy Altın Fonu0,062868-0,54
HSBC Portföy Altın Fonu2,397280-0,54
Fiba Portföy Altın Fonu0,023273-0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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