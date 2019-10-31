En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048974 -2,14 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096469 -1,99 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025704 -1,97 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014326 -1,89 TEB Portföy Altın Fonu 0,066607 -1,72 Deniz Port. Altın Fonu 0,034255 -1,69 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027202 -1,69 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037473 -1,69 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039279 -1,67 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023194 -1,65

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,14 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,99 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,97 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)