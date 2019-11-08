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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,71 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,60 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", ve yüzde 0,51 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

08.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:12 En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,71 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,60 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", ve yüzde 0,51 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,541344 -0,71
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022455 -0,60
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 552,476199 -0,51
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057244 -0,44
İş Portföy Altın Fonu 0,030556 -0,43
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,264627 -0,39
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061143 -0,35
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025561 -0,34
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,850390 -0,32
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054243 -0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır)

Ekonomi

Kaynak: AA

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