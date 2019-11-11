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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,41 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,53 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", ve yüzde 1,41 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

11.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:12En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,41 ile "QNB Finans Portföy BYF", yüzde 1,53 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", ve yüzde 1,41 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,539937-3,41
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025170-1,53
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)62,350908-1,41
İş Portföy Altın Fonu0,030260-0,97
TEB Portföy Altın Fonu0,065923-0,87
Deniz Port. Altın Fonu0,033904-0,87
Fiba Portföy Altın Fonu0,022951-0,87
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026922-0,87
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,038886-0,86
QNB Finans Portföy Altın BYF24,331752-0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır)

İş Bankası, Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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