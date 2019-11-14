En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026680 -1,07 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038638 -0,95 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,133249 -0,86 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022051 -0,82 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023770 -0,80 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,468958 -0,62 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078000 -0,55 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036547 -0,51 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076720 -0,47 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,709755 -0,44

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,95 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,86 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır)