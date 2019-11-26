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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,73 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,59 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,54 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

26.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:36En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,73 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,59 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,54 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052586-1,73
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,057614-1,59
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,103886-1,54
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,057359-1,43
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)58,172499-1,42
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,023251-1,40
TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,097318-1,39
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)4,944556-1,39
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF37,497913-1,33
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,111047-1,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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