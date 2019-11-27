Haberler » Ekonomi » En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,24 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

27.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:36En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,24 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon1,726115-0,24
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025072-0,24
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,026879-0,24
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,546060-0,19
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,218297-0,17
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,018235-0,15
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,770434-0,15
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,030975-0,14
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,106268-0,12
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,016618-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:46 Söke Tariş Zeytin Kooperatifinde genel kurul yapıldı
16:46 Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
16:44 Avrupa Parlamentosu'ndan 2020 bütçesine onay
16:43 ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
16:40 Toyota, 2020 WRC pilot kadrosunu açıkladı
16:33 Birevim YKB Murat Çiftçi: "Dijital lazım; tasarruf elzem anlayışındayız"
14:15 İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
10:16 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
17:52 Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
27.11.2019 16:50:51