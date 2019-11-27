En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 1,726115 -0,24 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025072 -0,24 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026879 -0,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,546060 -0,19 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218297 -0,17 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018235 -0,15 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,770434 -0,15 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030975 -0,14 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,106268 -0,12 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,016618 -0,10

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,24 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)