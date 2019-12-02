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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,70 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,60 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,43 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

02.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:36En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,70 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,60 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,43 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014512-4,70
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021587-1,60
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,026678-1,43
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023646-1,25
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076707-0,93
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,038916-0,92
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu73,959732-0,87
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,042608-0,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,066974-0,74
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,487790-0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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