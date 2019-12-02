En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014512 -4,70 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021587 -1,60 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026678 -1,43 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023646 -1,25 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076707 -0,93 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038916 -0,92 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,959732 -0,87 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042608 -0,81 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066974 -0,74 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,487790 -0,67

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,70 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,60 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,43 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)