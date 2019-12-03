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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,15 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,98 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

03.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:26En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,15 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,98 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,041956-1,53
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,038467-1,15
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,463322-0,98
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu73,269003-0,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,066409-0,84
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,076066-0,84
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021445-0,66
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,057386-0,52
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030598-0,39
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,026605-0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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