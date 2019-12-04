En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,114344 -2,07 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,698956 -1,48 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077105 -1,47 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,114723 -1,40 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052564 -1,39 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020181 -1,38 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068522 -1,32 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,101685 -1,30 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,023291 -1,29 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021816 -1,28

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,07 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,48 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 1,47 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)