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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,62 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy BYF", yüzde 0,62 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,30 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 9 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,512355-1,38
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,037548-0,62
QNB Finans Portföy Altın BYF24,421675-0,30
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,106706-0,24
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031258-0,20
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,987997-0,13
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,024619-0,06
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,047513-0,02
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF553,516152-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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