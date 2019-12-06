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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "TEB Portföy Altın Fonu", "Deniz Port. Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

06.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:22En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "TEB Portföy Altın Fonu", "Deniz Port. Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
TEB Portföy Altın Fonu0,066098-0,45
Deniz Port. Altın Fonu0,033967-0,45
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,038983-0,45
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026974-0,45
Garanti Portföy Altın Fonu0,076750-0,44
Fiba Portföy Altın Fonu0,023017-0,44
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,111113-0,44
Ak Portföy Altın Fonu0,062391-0,43
HSBC Portföy Altın Fonu2,373330-0,43
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037245-0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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