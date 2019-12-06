En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Altın Fonu 0,066098 -0,45 Deniz Port. Altın Fonu 0,033967 -0,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038983 -0,45 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026974 -0,45 Garanti Portföy Altın Fonu 0,076750 -0,44 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023017 -0,44 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,111113 -0,44 Ak Portföy Altın Fonu 0,062391 -0,43 HSBC Portföy Altın Fonu 2,373330 -0,43 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037245 -0,40

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "TEB Portföy Altın Fonu", "Deniz Port. Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)