Haberler » Ekonomi » En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,85 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

09.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:18En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,85 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,80 ile "QNB Finans Portföy BYF" ve yüzde 1,07 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,063193-5,85
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,138419-1,80
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,262113-1,07
QNB Finans Portföy Altın BYF24,264824-0,84
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025277-0,84
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,074280-0,83
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,873157-0,59
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,120006-0,55
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)59,668995-0,46
Tacirler Portföy Değ. Fon1,907341-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:18 Adana Ticaret Borsası - Ekonomi
16:14 Ukrayna donanmasının gemilerini Dese işletecek - Ekonomi
16:09 Bakan Pekcan: Afrika’ya lojistik merkezi kurmamız gerekiyor - Ekonomi
16:05 Cinsel gücü artıran ürünler ele geçirildi! Piyasa değerleri ise 500 bin TL - Ekonomi
16:04 Dünya şehirlerin sorunları İstanbul'da tartışılacak - Ekonomi
15:57 Şehir Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Halkbank kredisi kampüs inşaatına harcandı - Ekonomi
15:26 İki bin yıllık mozaiği satışa çıkaran beş zanlı yakalandı - Ekonomi
15:11 Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: 2 bin 578 lira altında bize gelmeyin - Ekonomi
14:54 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk kez veto hakkını kullandı - Ekonomi
9.12.2019 16:19:20