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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,71 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

12.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:16En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,71 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,90 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,58 ile "Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,060474-1,71
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015450-0,90
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,861885-0,58
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,255497-0,56
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,042471-0,52
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053317-0,44
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105623-0,43
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,726269-0,39
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,045435-0,34
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,732788-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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