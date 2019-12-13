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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,78 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,54 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

13.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:30En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,78 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,54 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF24,383809-0,82
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF555,310839-0,78
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,978740-0,54
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,423510-0,31
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031372-0,26
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,433353-0,22
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,058244-0,21
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,055649-0,17
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,106913-0,16
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,714939-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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