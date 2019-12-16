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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,87 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,41 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,03 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

16.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:28En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,87 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,41 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,03 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon1,938658-1,87
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025564-1,41
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,074232-1,03
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,061033-0,97
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)11,612533-0,80
TEB Portföy Altın Fonu0,065863-0,74
Deniz Port. Altın Fonu0,033842-0,74
Fiba Portföy Altın Fonu0,022939-0,74
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026877-0,73
HSBC Portföy Altın Fonu2,363937-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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