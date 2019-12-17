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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,23 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

17.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:22En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,34 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,23 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,549479-0,34
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,775455-0,34
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025243-0,23
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,219874-0,22
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,018976-0,19
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu164,734204-0,15
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu20,029351-0,13
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,237167-0,10
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,970148-0,09
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu7,349800-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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