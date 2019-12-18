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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

18.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:28En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,80 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,68 ile "Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,061293-0,96
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,077007-0,80
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,030203-0,68
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,169737-0,65
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,607676-0,46
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,121973-0,44
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,218242-0,41
HSBC Portföy Altın Fonu2,409779-0,39
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,109964-0,39
Deniz Port. Altın Fonu0,034531-0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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