En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061293 -0,96 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,077007 -0,80 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030203 -0,68 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,169737 -0,65 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,607676 -0,46 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121973 -0,44 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,218242 -0,41 HSBC Portföy Altın Fonu 2,409779 -0,39 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109964 -0,39 Deniz Port. Altın Fonu 0,034531 -0,39

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,96 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,80 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,68 ile "Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)