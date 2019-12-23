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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,23 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,23 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,22 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

23.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:42 En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,23 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,23 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,22 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016238 -1,23
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,289716 -0,23
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063500 -0,22
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038006 -0,20
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031946 -0,19
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,301813 -0,17
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,059567 -0,17
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059526 -0,16
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,672894 -0,15
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,515180 -0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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