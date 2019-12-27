En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,135093 -0,40 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,904810 -0,24 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,068741 -0,08 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,552412 -0,08 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022447 -0,07 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,388971 -0,06 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049910 -0,05 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,205564 -0,04 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019060 -0,03 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,026516 -0,03

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,40 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,24 ile "Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon" ve yüzde 0,08 ile "QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)