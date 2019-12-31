En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042489 -1,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,741818 -0,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071063 -0,57 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081891 -0,50 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,214613 -0,48 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,413019 -0,44 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,644511 -0,39 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029486 -0,38 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045585 -0,38 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025683 -0,29

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,07 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,62 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,57 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)