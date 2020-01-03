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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,15 ile "Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu", yüzde 0,09 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.

03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00 En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,15 ile "Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu", yüzde 0,09 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,08 ile "Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün kaybettiren 9 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018237 -0,15
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025353 -0,09
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019793 -0,08
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,054756 -0,07
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,653083 -0,05
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046928 -0,05
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,399838 -0,02
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,791975 -0,02
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,439443 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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