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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,43 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,06 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:00En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,43 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,06 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016401-3,43
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,297722-1,43
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,063369-1,06
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,265944-0,77
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,030231-0,65
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,680216-0,64
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057766-0,56
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)71,227055-0,48
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,031720-0,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,086259-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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