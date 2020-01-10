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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,59 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 3,49 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

10.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:56En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,73 ile "QNB Finans Portföy BYF", yüzde 3,59 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 3,49 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,144847-3,73
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,042077-3,59
TEB Portföy Altın Fonu0,071375-3,49
Deniz Port. Altın Fonu0,036429-3,48
HSBC Portföy Altın Fonu2,536536-3,48
Ak Portföy Altın Fonu0,067024-3,46
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029071-3,44
İş Portföy Altın Fonu0,032741-3,43
Fiba Portföy Altın Fonu0,024890-3,36
Garanti Portföy Altın Fonu0,082970-3,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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