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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,67 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,54 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

13.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:02En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,80 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,67 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,54 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015876-0,80
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,232474-0,67
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,071031-0,54
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu81,011712-0,44
HSBC Portföy Altın Fonu2,526962-0,38
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,081827-0,37
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,045075-0,28
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,041966-0,26
TEB Portföy Altın Fonu0,071187-0,26
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,028996-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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