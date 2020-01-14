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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,47 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,43 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

14.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:00En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,47 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,43 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015575-1,90
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,039962-0,47
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082930-0,43
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,201912-0,40
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022589-0,36
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,044915-0,35
QNB Finans Portföy Altın BYF26,198440-0,24
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027048-0,24
İş Portföy Altın Fonu0,032595-0,23
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,023280-0,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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