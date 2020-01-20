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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,72 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,58 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,46 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

20.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:24En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,72 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,58 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,46 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,104401-0,72
Tacirler Portföy Değ. Fon2,224731-0,58
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022519-0,46
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030070-0,44
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,172124-0,40
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,402141-0,34
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,173895-0,34
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,081250-0,31
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,050793-0,28
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,866691-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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