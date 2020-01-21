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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,51 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,43 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,37 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

21.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:08En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,51 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,43 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,37 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025900-0,51
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575939-0,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,810516-0,37
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,229310-0,34
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,019346-0,20
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,243047-0,15
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu20,613825-0,15
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu169,625408-0,14
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu7,527277-0,11
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu368,522534-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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