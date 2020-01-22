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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,48 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:18En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy BYF", yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,48 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,118663-1,75
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029323-1,71
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,025787-1,48
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015765-0,35
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082897-0,35
QNB Finans Portföy Altın BYF26,503909-0,27
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031819-0,17
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575042-0,16
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,809412-0,14
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022606-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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