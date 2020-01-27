En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014721 -2,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022015 -1,10 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071931 -0,90 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,236468 -0,61 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022763 -0,55 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,263538 -0,55 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 42,440092 -0,55 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,114338 -0,49 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024712 -0,48 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039634 -0,46

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,01 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,10 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,90 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)