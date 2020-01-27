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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,01 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,10 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,90 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

27.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:00En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,01 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,10 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,90 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014721-2,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022015-1,10
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,071931-0,90
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu83,236468-0,61
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,022763-0,55
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,263538-0,55
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF42,440092-0,55
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,114338-0,49
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,024712-0,48
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039634-0,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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