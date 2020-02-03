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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,06 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

03.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:06En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,06 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014062-2,08
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027822-2,06
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu81,272186-1,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,070648-1,84
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,080223-1,62
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF40,974544-1,48
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,061819-1,46
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,121143-1,43
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,044348-1,24
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,227638-1,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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