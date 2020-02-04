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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,17 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,26 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

04.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:44En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,17 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy BYF" ve yüzde 1,26 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013616-3,17
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,209370-1,67
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,039213-1,26
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,021991-0,76
QNB Finans Portföy Altın BYF27,049322-0,74
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,082921-0,73
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,023902-0,70
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,219800-0,64
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021069-0,59
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,588549-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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