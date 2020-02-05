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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,20 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,65 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

05.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:20En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,20 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,65 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027600-1,20
QNB Finans Portföy Altın BYF26,775072-1,01
Fiba Portföy Altın Fonu0,025416-0,65
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013531-0,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,043166-0,62
İş Portföy Altın Fonu0,033574-0,60
HSBC Portföy Altın Fonu2,595738-0,60
TEB Portföy Altın Fonu0,073139-0,59
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029804-0,58
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,031236-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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