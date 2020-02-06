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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,87'yle "İş Portföy İş Bank. İşt. End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 0,66'yla "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,65'le "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

06.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:52En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,87'yle "İş Portföy İş Bank. İşt. End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 0,66'yla "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,65'le "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu KaybettirenlerFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)80,915969-0,87
TEB Portföy Altın Fonu0,072653-0,66
Fiba Portföy Altın Fonu0,025252-0,65
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,042893-0,63
HSBC Portföy Altın Fonu2,579363-0,63
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029616-0,63
Ak Portföy Altın Fonu0,068608-0,63
Garanti Portföy Altın Fonu0,084375-0,63
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,040995-0,62
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,275542-0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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