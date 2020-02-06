En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım Fonu Kaybettirenler Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,915969 -0,87 TEB Portföy Altın Fonu 0,072653 -0,66 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025252 -0,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042893 -0,63 HSBC Portföy Altın Fonu 2,579363 -0,63 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029616 -0,63 Ak Portföy Altın Fonu 0,068608 -0,63 Garanti Portföy Altın Fonu 0,084375 -0,63 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040995 -0,62 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,275542 -0,62

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,87'yle "İş Portföy İş Bank. İşt. End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 0,66'yla "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,65'le "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)