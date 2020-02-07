En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,313210 -0,75 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 2,002701 -0,44 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,585617 -0,39 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,080872 -0,38 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,536022 -0,35 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231926 -0,32 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821599 -0,31 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,022260 -0,29 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,235031 -0,25 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,024170 -0,24

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,75 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,44 ile "Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon" ve yüzde 0,39 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)