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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,21 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,94 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,91 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

11.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:32En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,21 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,94 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 2,91 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon2,170691-3,21
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,062853-2,94
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,030286-2,91
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,480656-2,86
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,635874-2,76
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,034763-2,70
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,903129-2,68
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,129646-2,68
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,079260-2,65
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,534066-2,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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