En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,156974 -0,45 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575705 -0,43 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025743 -0,34 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228774 -0,32 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,995720 -0,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,810318 -0,26 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019323 -0,24 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031866 -0,23 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,422685 -0,22 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107974 -0,19

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,43 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,34 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)