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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,43 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,34 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,45 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,43 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,34 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,156974-0,45
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575705-0,43
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025743-0,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,228774-0,32
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,995720-0,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,810318-0,26
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,019323-0,24
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,031866-0,23
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,422685-0,22
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,107974-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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