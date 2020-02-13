Haberler » Ekonomi » En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,02'yle "Ak Portföy BIST Bankacılık Endeksi Hisse Senedi Yatırım Fonu", yüzde 1,75'le "İş Portföy BIST Bankacılık Endeksi Hisse Senedi Yatırım Fonu" ve yüzde 0,78'le "Fokus Portföy Hisse Senedi Yatırım Fonu" oldu.

13.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:12En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,02'yle "Ak Portföy BIST Bankacılık Endeksi Hisse Senedi Yatırım Fonu", yüzde 1,75'le "İş Portföy BIST Bankacılık Endeksi Hisse Senedi Yatırım Fonu" ve yüzde 0,78'le "Fokus Portföy Hisse Senedi Yatırım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu KaybettirenlerFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,119031-2,02
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,060968-1,75
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,130191-0,78
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,300759-0,54
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)79,485866-0,48
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon7,547039-0,43
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027877-0,41
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,231685-0,37
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,615689-0,35
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,933732-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Banka, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:25:22