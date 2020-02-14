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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,51 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,42 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,40 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

14.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:48En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,51 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,42 ile "Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,40 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,573642-0,51
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,025679-0,42
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,228176-0,40
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,808291-0,39
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,029563-0,35
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,086074-0,29
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,046515-0,26
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,242715-0,23
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,019305-0,23
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,084792-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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